Lo strano caso di Koopmeiners il centrocampista da 10 gol finito a fare il mediano ed esserne contento

Lo strano (quasi assurdo) caso di Teun Koopmeiners, preso dalla Juventus dall’Atalanta di Gasperini per i suoi 30 e più gol in Serie A in più stagioni, finito ad accontentarsi di una vita da mediano. Un mediano da 60 milioni. La Gazzetta parla oggi di un netto miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti che lasciano ben sperare che il calciatore ex Az possa tornare sui suoi livelli. Ma forse non più offensivi. Koopmeiners è improvvisamente tornato l’inamovibile, la sua storia arricchirà le future cronache (Gazzetta). Ne scrive così la Rosea: “ Una parabola, quella di Teun Koopmeiners, destinata ad arricchire le future cronache. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo strano caso di Koopmeiners, il centrocampista da 10 gol finito a fare il mediano ed esserne contento

