Lo beccano a rubare morde e picchia quattro carabinieri | Uno ha perso un dente

Aggressione shock denunciata dal Sindacato italiano militari (Sim) Carabinieri Lombardia. Nella giornata di ieri, 28 novembre, un uomo che stava compiendo un furto avrebbe causato fratture, lesioni e la perdita di un dente ad alcuni carabinieri intervenuti.Il fattoI carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it