Lo beccano a rubare morde e picchia quattro carabinieri | Uno ha perso un dente

Monzatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione shock denunciata dal Sindacato italiano militari (Sim) Carabinieri Lombardia. Nella giornata di ieri, 28 novembre, un uomo che stava compiendo un furto avrebbe causato fratture, lesioni e la perdita di un dente ad alcuni carabinieri intervenuti.Il fattoI carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Beccano Rubare Morde Picchia