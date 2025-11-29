Lo beccano a rubare 32enne morde e picchia quattro carabinieri | Uno ha perso un dente

Monzatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione shock denunciata dal Sindacato italiano militari (Sim) Carabinieri Lombardia. Nella giornata di ieri, 28 novembre, un uomo sorpreso mentre stava compiendo un furto al Carrefour di Limbiate, avrebbe causato lesioni e la perdita di un dente ad alcuni carabinieri intervenuti.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

