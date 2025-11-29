Livorno pareggio a reti bianche contro il Gubbio | prosegue la striscia positiva
Livorno, 29 novembre 2025 - Al Barbetti di Gubbio termina 0-0, con il Livorno che grazie a questo pareggio raggiunge tre risultati utili consecutivi, confermando il buon momento che la squadra sta vivendo dall'arrivo di mister Venturato. E’ subito aggressivo il Livorno che fa del pressing alto il suo marchio distintivo, la prima palla gol però è dei padroni di casa al 5’ minuto, con Zallu che, di controbalzo, non riesce a centrare la porta. Risponde subito però il Livorno con Dionisi che al 9’ scarica il destro, fa buona guardia però il portiere avversario. Altra occasione dopo pochi minuti per gli amaranto che questa volta si presentano nell’area rossoblù con Marchesi, la sua conclusione viene però respinta da Murru. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
