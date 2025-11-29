Tempo di lettura: < 1 minuto A Bolzano è tutto pronto per Südtirol–Avellino, gara valida per la 14ª giornata della Serie BKT 20252026, il cui fischio d’inizio è stato posticipato alle 15:30 dopo la variazione ufficializzata dalla Lega B. I biancoverdi arrivano al Druso dopo una vigilia complessa, segnata dall’imprevisto logistico che ha ritardato la trasferta e compresso la preparazione del match. La squadra di Raffaele Biancolino è chiamata a reagire dopo le due sconfitte consecutive contro Cesena ed Empoli, che hanno appesantito una classifica già delicata. Di fronte c’è un Südtirol solido, compatto, pronto a sfruttare il fattore campo e il momento di difficoltà dell’avversario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

LIVE/ Südtirol-Avellino, le formazioni ufficiali