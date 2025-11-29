CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), secondo appuntamento per la Coppa del Mondo 2025-2026. Si riparte in campo maschile dalla sfida ai norvegesi che hanno dominato la passata stagione. Da una parte l’armata scandinava con a capo Johannes Høsflot Klæbo che ha iniziato al stagione alla grande con il secondo posto di ieri nella 10 km, dall’altra il resto del mondo, in particolare i transalpini guidati da Lucas Chanavat con Jouve e Chappaz pronti a puntare dritto alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Pellegrino a caccia della finale, si parte alle 8.55