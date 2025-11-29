LIVE Sci di fondo Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA | Norvegia padrona piccoli lampi azzurri Pellegrino eliminato in qualificazione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con la doppia 20km mass start a tecnica libera. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. 13.11: Dall’Italia arriva qualche segnale positivo, in particolare da Cassol e Ganz tra le donne e da Mocellini, finalmente recuperato, tra gli uomini. Pellegrino, ancora in ritardo di condizione, non è riuscito a superare lo scoglio delle qualificazioni ma la sua esperienza lascia ben sperare sul cammino verso le Olimpiadi 13.09: Norvegia padrona assoluta della prima sprint stagionale. Se in campo maschile la vittoria di Klaebo era attesa, tra le donne spicca l’impresa di Skistad che ha messo in fila le favorite svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
