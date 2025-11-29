LIVE Sci di fondo Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA | Cassol e Ganz out ai quarti Mocellini spera
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13: Questi i protagonisti della quarta batteria: Heat 4 10 Ansgar Evensen NOR 11 Jules Chappaz FRA 12 Olli Ahonen FIN 18 Jiri Tuz CZE 19 Ristomatti Hakola FIN 21 Emil Danielsson SWE 12.10: Vince Northug con un finale travolgente, secondo Vuorinen, beffato Riebli nel rettilineo finale. Nessun ripescato da questa batteria. 12.10: Si rompe il bastoncino di Maki che è fuori 12.06: Al via questi atleti nella terza batteria: Heat 3 3 Joni Mäki FIN 6 Janik Riebli SUI 8 Lauri Vuorinen FIN 14 Even Northug NOR 26 Michael Foettinger AUT 27 Erik Engel AUT 12.05: Il norvegese Vike domina la seconda batteria e secondo posto per lo statunitense Ogden. 🔗 Leggi su Oasport.it
