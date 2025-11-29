LIVE Sci di fondo Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA | Cassol e Ganz out ai quarti Mocellini sfiora la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29: Super rimonta finale di Skistad che vince la prima semifinale davanti a Dahlqvist. Rioescabili Matintalo che aveva guidato fino a pochi metri dal traguardo e Sundling 12.24: Al via la prima semifinale femminile. Queste le protagoniste, c’è Ilar al posto di Ribom, squalificata: 1 Matintalo Johanna – FIN 2 Skistad Kristine Stavaas – NOR 3 Diggins Jessie – USA 4 Dahlqvist Maja – SWE 5 Sundling Jonna – SWE 6 Ilar Moa – SWE 12.22: Liekarinsi conferma e vince la batteria, secondo Amundsen. Ripescati da questa batteria Mossr e Myhlback 12.18: Questi i protagonisti della quinta e ultima batteria: Heat 5 2 Emil Liekari FIN 5 Harald Oestberg Amundsen NOR 9 Ondrej Cerny CZE 15 Alvar Myhlback SWE 20 Benjamin Moser AUT 22 Mattis Stenshagen NOR 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
