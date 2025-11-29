CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Klaebo vince come da programma la prima batteria davanti a Valnes, terzo Grind e quarto Mocellini che può sperare 11.57: Gruppo a ventaglio nella prima salita 11.54: C’è Mocellini al via della prima batteria della gara maschile. Ci sono Klaebo e Valnes. Questi i protagonisti: Heat 1 1 Johannes Hoesflot Klaebo NOR 13 Erik Valnes NOR 23 Simone Mocellini ITA 28 Gus Schumacher USA 29 Valerio Grond SUI 30 Anton Grahn SWE 12.52: In semifinale vanno le favorite Hagstroem e Stenseth. Nessuna ripescata da questa batteria. Sundling e 12.51: Caduta per Caterina Ganz. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassol e Ganz out ai quarti, ci prova Mocellini