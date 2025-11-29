LIVE Sci di fondo Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA | Cassoil si conferma tra le big in qualificazione Ganz avanza Attesa per Pellegrino
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15: Le altre qualificate: Skistad, Niemela, Diggins, Kahara, Saari, Ganz, Gimmler, Bakkemo, Fischer, Krehl, Marcisz, Weber, Lundgren, Lylynpera, Jylha, Brennan, Rydzek, Beranova, Skinder e Ribom che si è salvata di pochissimo. Monsorno fuori per 4 decimi 9.14: Difficile che qualcuna possa inserirsi nella top 10 che è composta da Hagstroem, Myhrvold, Matintalo, Joensuu, Stenseth, Dahlqvist, Sundling, Cassol, Ilar, Faehndrich 9.13: Saranno due le azzurre qualificate per la seconda fase della sprint femminile. Marcisz si inserisce in 21ma posizione fa uscire Monsorno dalle prime 30 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#F1 #QatarGP Sprint Qualifying: Piastri batte il primo colpo, Hamilton ancora in fondo ? Nicola Saglia Vai su X
Sci di fondo – Aron Aarke Rysstad: “La finale nella sprint a Ruka dovrebbe essere possibile” - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Pellegrino si testa nella gara che sarà olimpica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a ... oasport.it scrive
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Sprint Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Proseguirà oggi, sabato 29 novembre, a Ruka, in Finlandia, la tappa della Coppa del Mondo 2025- Da oasport.it
Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Ruka, Finlandia, in programma dal 28 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Riporta olympics.com