9.15: Le altre qualificate: Skistad, Niemela, Diggins, Kahara, Saari, Ganz, Gimmler, Bakkemo, Fischer, Krehl, Marcisz, Weber, Lundgren, Lylynpera, Jylha, Brennan, Rydzek, Beranova, Skinder e Ribom che si è salvata di pochissimo. Monsorno fuori per 4 decimi 9.14: Difficile che qualcuna possa inserirsi nella top 10 che è composta da Hagstroem, Myhrvold, Matintalo, Joensuu, Stenseth, Dahlqvist, Sundling, Cassol, Ilar, Faehndrich 9.13: Saranno due le azzurre qualificate per la seconda fase della sprint femminile. Marcisz si inserisce in 21ma posizione fa uscire Monsorno dalle prime 30

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassoil si conferma tra le big in qualificazione, Ganz avanza. Attesa per Pellegrino