LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | si parte alle 18.30 Shiffrin vuole tornare protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.12: Tra le possibili protagoniste spiccano Julia Scheib, sorprendente e meritatissima vincitrice di Soelden, la neozelandese Alice Robinson, alla ricerca di riscatto dopo un avvio sotto tono, e nomi solidi come Sara Hector, Thea Louise Stjernesund e l’americana Paula Moltzan, ormai competitiva in tutte le discipline tecniche. Al via con il pettorale 2 Lara Colturi, più attesa in slalom dove ha già dimostrato di poter stare stabilmente tra le migliori. 18.09: L’occasione, però, è ideale: correre in casa offre sempre qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

