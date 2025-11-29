LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | si parte alle 18.30 Shiffrin vuole tornare protagonista
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.12: Tra le possibili protagoniste spiccano Julia Scheib, sorprendente e meritatissima vincitrice di Soelden, la neozelandese Alice Robinson, alla ricerca di riscatto dopo un avvio sotto tono, e nomi solidi come Sara Hector, Thea Louise Stjernesund e l’americana Paula Moltzan, ormai competitiva in tutte le discipline tecniche. Al via con il pettorale 2 Lara Colturi, più attesa in slalom dove ha già dimostrato di poter stare stabilmente tra le migliori. 18.09: L’occasione, però, è ideale: correre in casa offre sempre qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
VINATZER DI QUALITÀ Grazie a una seconda manche da urlo… Alex sfiora di un soffio il podio nello slalom gigante a Copper Mountain! Che bell’inizio di stagione in Coppa del Mondo di sci alpino! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com Vai su Facebook
Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: partenza spostata, il nuovo orario - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... Da oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, primo Brennsteiner. Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00 - 39: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi, ... oasport.it scrive
Coppa del mondo di Sci LIVE: oggi il gigante femminile di Copper Mountain. Orari manche, start list e italiane in gara - Facebook Twitter Gmail LinkedIn Sci alpino: oggi il gigante femminile di Copper Mountain — orari, start list e dettagli di gara La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna oggi a Copper Mountain ... Si legge su discoveryalps.it