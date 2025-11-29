CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Moltzan si aggancia ad una porta e cade rovinosamente. 21.50 Kasper undicesima a 0.94. Tocca all’americana Paula Moltzan (-0.17). 21.49 Tornando a Sogia Goggia. Stilisticamente bene, ma la sensazione è che potesse osare molto di più. D’altronde è solo la sua seconda gara stagionale e non ha ancora disputato neppure una competizione veloce.La sua stagione entrerà nel vivo a metà dicembre. Calendario assurdo. 21.48 La slovena Ana Bucik Jogan è nona a 73 centesimi. Ora la svizzera Vanessa Kasper (-0.06). 21.47 Mikaela Shiffrin si porta al comando con 3 decimi secchi su Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Shiffrin davanti a Goggia. Quanto risaliranno?