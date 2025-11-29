LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Shiffrin davanti a Goggia Quanto risaliranno?

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Moltzan si aggancia ad una porta e cade rovinosamente. 21.50 Kasper undicesima a 0.94. Tocca all’americana Paula Moltzan (-0.17). 21.49 Tornando a Sogia Goggia. Stilisticamente bene, ma la sensazione è che potesse osare molto di più. D’altronde è solo la sua seconda gara stagionale e non ha ancora disputato neppure una competizione veloce.La sua stagione entrerà nel vivo a metà dicembre. Calendario assurdo. 21.48 La slovena Ana Bucik Jogan è nona a 73 centesimi. Ora la svizzera Vanessa Kasper (-0.06). 21.47 Mikaela Shiffrin si porta al comando con 3 decimi secchi su Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante femminile copper mountain 2025 in diretta shiffrin davanti a goggia quanto risaliranno

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Shiffrin davanti a Goggia. Quanto risaliranno?

Scopri altri approfondimenti

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche - 37 Hoerhager è quarta a 14 centesimi dalla vetta. Si legge su oasport.it

live sci alpino giganteLIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: la prima volta di Brennsteiner a 34 anni. Vinatzer a 0.16 dal podio con una pazzesca rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DELLA GARA 22. Lo riporta oasport.it

live sci alpino giganteSci, diretta gigante Copper Mountain LIVE: Goggia reagisce, la bergamasca recupera posizioni - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live dello slalom gigante di Coppe Mountain con Sofia Goggia che parte col pettorale numero 16 e tante assenze tra cui Brignone ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Gigante