LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Robinson pennella deludono Goggia e Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.01: Brutta prova anche per Shiffrin che è 15ma con un ritardo di 1?74 19.00: Shiffrin ha 49 centesimi di ritardo 18.59. Male Sofia Goggia! Rischia di uscire dalle 30 con un ritardo pesantissimo di 2?16. L’azzurra ha subito la pista e non ha mai trovato il ritmo giusto. Ora Shiffrin 18.58. Goggia all’intermedio ha 77 centesimi di ritardo 18.57. Questa la classifica dopo le prime 15 discese, tra poco Sofia Goggia: 1 Alice Robinson (NZL) 59.03 2 Sara Hector (SWE) +0.29 3 Julia Scheib (AUT) +0.60 4 Lena Duerr (GER) +0.94 5 Thea Louise Stjernesund (NOR) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

