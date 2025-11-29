LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Robinson pennella bene Zenere deludono Goggia e Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.20: Male anche Ghisalberti che perde un’enormità sul muro e chiude con un ritardo di 3?73, 27ma 19.19: Ghisalberti ha 98 centesimi di ritardo all’intermedio 19.18: Ritardo pesante anche per la norvegese Sylvester-Davik che è 26ma a 3?03. Ora l’ultima azzurra, Ghisalberti 19.17: Manche da dimenticare per Collomb che accumula un distacco pesantissimo di 2?82 ed è 25ma, ultima 19.17: Grave ritardo di Collomb all’intermedio, 1?04 19.16: Resta davanti alle azzurre la francese Direz che è 20ma a 2?03 dalla testa. Ora Collomb 19.15: Si inserisce subito davanti a Goggia l’azzurra Della Mea con 2?08 di ritardo 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson pennella, bene Zenere, deludono Goggia e Shiffrin

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DIRETTA Sci alpino, al via la prima manche dello slalom gigante femminile, 5 le azzurre al cancelletto Copper Mountain Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/sci-alpino-coppa-del-mondo-slalom-gigante-femminile-cop - facebook.com Vai su Facebook

Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson pennella, deludono Goggia e Shiffrin - 01: Brutta prova anche per Shiffrin che è 15ma con un ritardo di 1"74 19. Si legge su oasport.it

Sci alpino, cambia l’orario del gigante femminile di Copper Mountain: la causa e il nuovo programma - Cambiano gli orari dello slalom gigante femminile, valido per la Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Copper Mountain: risultati e classifica dello slalom e dello slalom gigante femminile LIVE - Primo appuntamento negli USA per questa stagione di Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Copper Mountain si gareggia nello slalom e nel gigante. Come scrive olympics.com