LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Robinson pennella attesa per Goggia e Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.46: 45 centesimi di ritardo per Richardson all’intermedio 18.45: Errori di O Brien sul muro, chiude la statunitense a 1?448 dalla testa ed è settima. Ora Richardson 18.44: O Brien all’intermedio ha 47 centesimi di ritardo 18.43: Ritardo pesante per la svizzera Rast che è sesta a 1?26 dalla neozelandese. Ora O Brien 18.42: Stjernesund disputa una buona gara, è quarta a 1?04 da Robinson 18.40: Stjernesun ha 43 centesimi di ritardo all’intermedio 18.40: Limita i danni nella seconda parte di gara la austriaca Scheib che nella seconda parte scia sui livelli di Robinson e va al terzo posto a 6 decimi dalla prima della classe. 🔗 Leggi su Oasport.it

