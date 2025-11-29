CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.25 Buon pomeriggio, amici di OA Sport. La gara inizierà con mezz’ora di ritardo a causa della neve caduta nella notte nel Colorado. Dunque gli organizzatori hanno bisogno di più tempo per pulire la pista. Prima manche alle 18.30, seconda alle 21.30. Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quarta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino entra in un weekend ad alta intensità sulle nevi di Copper Mountain. Dopo due giorni dedicati agli uomini, tocca ora alle donne, attese da un gigante e da uno slalom che promettono spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: partenza spostata, il nuovo orario