LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | partenza spostata il nuovo orario
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.25 Buon pomeriggio, amici di OA Sport. La gara inizierà con mezz’ora di ritardo a causa della neve caduta nella notte nel Colorado. Dunque gli organizzatori hanno bisogno di più tempo per pulire la pista. Prima manche alle 18.30, seconda alle 21.30. Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quarta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino entra in un weekend ad alta intensità sulle nevi di Copper Mountain. Dopo due giorni dedicati agli uomini, tocca ora alle donne, attese da un gigante e da uno slalom che promettono spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
VINATZER DI QUALITÀ Grazie a una seconda manche da urlo… Alex sfiora di un soffio il podio nello slalom gigante a Copper Mountain! Che bell’inizio di stagione in Coppa del Mondo di sci alpino! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com Vai su Facebook
Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X
