CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quarta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino entra in un weekend ad alta intensità sulle nevi di Copper Mountain. Dopo due giorni dedicati agli uomini, tocca ora alle donne, attese da un gigante e da uno slalom che promettono spettacolo. Tutti gli occhi sono puntati sulla star di casa, Mikaela Shiffrin, pronta a inseguire una nuova doppietta in Colorado. La fuoriclasse americana, reduce dai trionfi schiaccianti di Levi e Gurgl, si presenta come riferimento assoluto tra i pali stretti, dove ha inflitto distacchi pesantissimi alla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Sofia Goggia