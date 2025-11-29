LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | guida Robinson Zenere stupisce Tre azzurre nella seconda manche dalle 21.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.54: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 21.30 per la seconda manche. Buona serata! 19.52. Questa la classifica della prima manche: 1 Alice Robinson (NZL) 59.03 2 Sara Hector (SWE) +0.29 3 Julia Scheib (AUT) +0.60 4 Lena Duerr (GER) +0.94 5 Thea Louise Stjernesund (NOR) +1.08 6 Valerie Grenier (CAN) +1.11 6 Lara Colturi (ALB) +1.11 8 Katharina Liensberger (AUT) +1.24 9 Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1.25 10 Britt Richardson (CAN) +1.26 10 Camille Rast (SUI) +1.26 12 Asja Zenere (ITA) +1.38 13 Nina O’Brien (USA) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: guida Robinson, Zenere stupisce. Tre azzurre nella seconda manche dalle 21.30

Argomenti simili trattati di recente

DIRETTA Sci alpino, al via la prima manche dello slalom gigante femminile, 5 le azzurre al cancelletto Copper Mountain Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/sci-alpino-coppa-del-mondo-slalom-gigante-femminile-cop - facebook.com Vai su Facebook

Chi abbiamo incontrato sulla #RoadToMilanoCortina2026? Una leggenda dello sci alpino azzurro… La vicecampionessa olimpica in carica di slalom gigante… La Tigre delle nevi… L’unica e la sola, Fede Brignone! Sul nostro canale YouTube Vai su X

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: guida Robinson, Zenere stupisce. Tre azzurre nella seconda manche dalle 21.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19. oasport.it scrive

Sci alpino, cambia l’orario del gigante femminile di Copper Mountain: la causa e il nuovo programma - Cambiano gli orari dello slalom gigante femminile, valido per la Coppa del Mondo 2025- Come scrive oasport.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Copper Mountain: risultati e classifica dello slalom e dello slalom gigante femminile LIVE - Primo appuntamento negli USA per questa stagione di Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Copper Mountain si gareggia nello slalom e nel gigante. Si legge su olympics.com