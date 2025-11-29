LIVE Perugia-Conegliano A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | sta per iniziare il match tra le umbre e le campionesse d’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.16 L’ultima vittoria di Perugia contro Conegliano è arrivata il 12 dicembre del 2019, dopo una battaglia terminata 3-2 per le umbre. Da all’ora, sono ben otto le vittorie di fila delle venete che negli anni hanno consolidato il loro dominio nel territorio italiano. 20.13 Conegliano cerca l’ennesima vittoria in campionato dove ancora non ha mai perso, dopo aver trionfato nella prima giornata di Champions League nel complicato match contro le turche dell’Ankara Zeren Spor. 20.10 Buonasera amici di OA Sport, sta per iniziare il match tra Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Imoco Volley Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

