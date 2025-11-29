LIVE Perugia-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | vittoria delle campionesse venete in terra umbra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.04 Per quanto riguarda Perugua, la trascinatrice è Gardini con i suoi 15 punti, mentre gli altri arrivano grazie a Williams che ne mette 6, Markovic che ne trova 5, Perinelli e Bartolini che ne piazzando 4, Lemmens con 3 e, infine, Fiesoli e Kump che ne trovano uno a testa. 22.03 Conegliano gioca un grandissimo match, che porta a casa grazie alle sue stelle. Sono 17 i punti per Haak, 16 quelli di Sillah, 12 per Daalderop, 7 quelli di Lubian, 6 per Munarini, 4 per Adigwe e 3 per Wolosz, di cui due in attacco. 17-25 FINISCE IL MATCH!! VINCE CONEGLIANO!! L’ultima parallela di Sillah, praticamente senza muro, regala la vittoria alla squadra veneta!! 17-24 Primo punto nel match per Fiesoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

