LIVE Perugia-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | vittoria delle campionesse venete in terra umbra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.04 Per quanto riguarda Perugua, la trascinatrice è Gardini con i suoi 15 punti, mentre gli altri arrivano grazie a Williams che ne mette 6, Markovic che ne trova 5, Perinelli e Bartolini che ne piazzando 4, Lemmens con 3 e, infine, Fiesoli e Kump che ne trovano uno a testa. 22.03 Conegliano gioca un grandissimo match, che porta a casa grazie alle sue stelle. Sono 17 i punti per Haak, 16 quelli di Sillah, 12 per Daalderop, 7 quelli di Lubian, 6 per Munarini, 4 per Adigwe e 3 per Wolosz, di cui due in attacco. 17-25 FINISCE IL MATCH!! VINCE CONEGLIANO!! L’ultima parallela di Sillah, praticamente senza muro, regala la vittoria alla squadra veneta!! 17-24 Primo punto nel match per Fiesoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
! The Panthers are on the road for Bartoccini–MC Restauri Perugia vs Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano — wherever you are, here’s your local time to follow the match! From London to New York, Los Angele - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo A1F - Perinelli invoca equilibrio e qualità alla "sua" Perugia attesa dalla sfida casalinga con Conegliano Vai su X
LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta umbra per la capolista - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale del match tra Bartoccini- Secondo oasport.it
Volley, Verona batte la capolista Perugia. Conegliano già campione d'inverno - È un’impresa che sa tanto di primo posto, perché vincere in casa di Perugia vuol dire portarsi a meno tre in classifica dagli umbri, che però hanno giocato una partita in più. Da rainews.it