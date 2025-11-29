LIVE Perugia-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | dominio delle venete che vincono 21-25 anche il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Pallonetto di Sillah. 3-5 Altro errore al servizio di Conegliano, è di Daalderop. 2-5 Lemmesn cerca la fast ma il colpo esce. 2-4 Wolosz si mette in proprio con il colpo di seconda. 2-3 In rete il servizio della svedese di Conegliano! 1-3 Fast in diagonale di Lubian! 1-2 Pallonetto facile per Haak. 1-1 Markovic trova il tocco del muro. 0-1 Esce il servizio di Perugia. INIZIA IL TERZO SET!! 21-25 SECONDO SET A CONEGLIANO!! Con un pallonetto molto intelligente, Sillah chiude anche il secondo parziale! Time-out del coach di Conegliano. Non c’è il tocco, punto confermato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: dominio delle venete che vincono 21-25 anche il secondo set!

