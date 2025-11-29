LIVE Perugia-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete spingono per vincere anche il secondo set! 17-20
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-21 Primo tempo di Bartolini! 17-21 Muro di Haak! Time-out di Perugia. 17-20 Parallela di Haak, dominatrice assoluta di questa partita. 17-19 Primo tempo piazzato di Munarini. 17-18 Niente da fare, il challenge toglie il punto alla svedese. Palla out. 16-19 Diagonale senza senso di Haak che trova la riga. 16-18 Extrarotazione perfetta di Sillah che trova la parallela. 16-17 Pallonetto preciso di Markovic. 15-17 Esce di tantissimo il servizio di Adigwe. 14-17 Sillah stacca altissima e trova la parallela. 14-16 Esce il servizio di Lubian. 13-16 Che diagonale di Adigwe, appena entrata in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
