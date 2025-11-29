LIVE Perugia-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete fermano subito la super partenza delle padrone di casa! 5-6

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-13 Parallela perfetta di Daalderop. 10-12 Ace per Perugia!! 9-12 Ancora Gardini con la diagonale. 8-12 Primo tempo di Munarini!! 8-11 Diagonale di Williams che sta prendendo ritmo. 7-11 CHE MURO DI MUNARINI!! 7-10 Pipe di Daalderop! 7-9 Altro pallonetto preciso di Haak. 7-8 Lubian non riesce nella difesa! 6-8 Munarini piazza il muro su Garbini. 6-7 Pallonetto dietro al muro di Sillah. 6-6 Perugia sfrutta il challenge per una probabile invasione a rete da parte di Lubian e ha ragione! 5-7 Pallonetto preciso da seconda linea di Haak. Time-out di Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete fermano subito la super partenza delle padrone di casa! 5-6

