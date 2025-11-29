LIVE Perugia-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | inizia il match delle campionesse d’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 Parallela pazzesca di Haak! 9-8 Il servizio di Sillah è lungo. 8-8 Ottima diagonale di Daalderop, questa volta Conegliano ha letto l’intenzione di andare al centro da parte di Perugia. 8-7 Munarini trova la diagonale. 8-6 Ricci trova ancora il primo tempo di Bartolini. 7-6 Primo tempo di Munarini. 7-5 Gardini trova il campo con una diagonale potente e piazzata, che punto di Perugia! 6-5 Questa volta funzione la fast tra Lubian e Wolosz. 6-4 Lubian subisce il primo muro del match. 5-4 Gardini trova le mani del muro. 4-4 Primo tempo di Lemmens. 3-4 Anche Haak sfrutta al meglio l’attacco da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match delle campionesse d’Italia!

