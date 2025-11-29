LIVE Italia-Iran Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si giocano la qualificazione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo per una sfida diretta che vale la qualificazione al fase ad eliminazione diretta. L’Italia ha esordito in questa rassegna iridata con una netta vittoria contro Panama per 17-0. Le azzurre sono poi tornate in campo per la sfida contro la corazzata di questo girone, il Brasile. Nella partita con le numero 1 del ranking la nazionale di Francesca Salvatore è stata sconfitta per 6-1 dopo aver tenuto bene il campo per metà incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it
