LIVE Italia-Iran 3-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre rimontano ed avanzano ai quarti

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 11.52 L’appuntamento per il prossimo incontro delle azzurre è quindi per martedì 2 dicembre alle ore 11.00. Potrete seguire la sfida qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 11.51 Questo il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali di calcio a 5 femminili 2025: Argentina-Colombia (112, 11.00) Portogallo- Italia (212, 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia iran 3 1 mondiali calcio a 5 femminile 2025 in diretta le azzurre rimontano ed avanzano ai quarti

© Oasport.it - LIVE Italia-Iran 3-1, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre rimontano ed avanzano ai quarti

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Iran 3