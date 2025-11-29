LIVE Italia-Iran 2-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | micidiale uno-due azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9.09 Viene fischiato un fallo a Berté che era entrata spalla a spalla sull’avversaria -9.25 Passaggio impreciso di Tavasolisis. -10.10 Ancora un tiro insidioso di Borges, questa volta Tavasolisis riesce a parare. -10.34 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BORGEEEEEEEEEEEEEEEES!!! L’Iran si sbilancia per cercare subito il nuovo vantaggio, ma perdono il pallone esponendosi nuovamente ad un contropiede azzzurro con Ferrara che serve sul secondo palo Borges a cui basta toccare la palla per portare avanti le azzurre. ITALIA-IRAN 2-1 L’arbitro conferma che non c’è alcun fallo azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
