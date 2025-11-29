LIVE Italia-Iran 0-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | azzurre sotto dopo i primi 20?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 L’Italia sarà costretta ad inseguire nel secondo tempo ed a ribaltare questa partita se vogliono continuare il proprio cammino in questi Mondiali. Per accedere ai quarti di finale le azzurre dovranno quantomeno pareggiare questa partita: in caso di parità al termine del match le italiane chiuderebbero il girone in seconda posizione grazie ad una migliore differenza reti -0.00 Buon tiro di Renathina, ma Tavasolisis para e permette alle iraniane di chiudere avanti il primo tempo. Italia-Iran 0-1 dopo 20?. -0.01 Palla lunga verso il pivot. Vanelli arriva prima di tutti sulla seconda palla e guadagna un calcio di punizione da buona posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
In Iran ci sono un padre e una figlia, italiani, bloccati perché la madre, iraniana, è scomparsa con i documenti della piccola. La vicenda del padre, Andrea Papale, di Caltagirone è riportata dal quotidiano La Sicilia ed è stata resa nota dagli avvocati Vincenzo R - facebook.com Vai su Facebook
L’Iran è tra le principali economie dell’area MENA, con un mercato sanitario in espansione e crescente domanda di soluzioni farmaceutiche, medicali e dentistiche di qualità. Agenzia ICE, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Teheran, organizza il webin Vai su X
LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Come scrive oasport.it