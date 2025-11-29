LIVE Italia-Iran 0-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | azzurre sotto dopo i primi 20?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 L’Italia sarà costretta ad inseguire nel secondo tempo ed a ribaltare questa partita se vogliono continuare il proprio cammino in questi Mondiali. Per accedere ai quarti di finale le azzurre dovranno quantomeno pareggiare questa partita: in caso di parità al termine del match le italiane chiuderebbero il girone in seconda posizione grazie ad una migliore differenza reti -0.00 Buon tiro di Renathina, ma Tavasolisis para e permette alle iraniane di chiudere avanti il primo tempo. Italia-Iran 0-1 dopo 20?. -0.01 Palla lunga verso il pivot. Vanelli arriva prima di tutti sulla seconda palla e guadagna un calcio di punizione da buona posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

