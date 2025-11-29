LIVE Italia-Iran 0-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | azzurre costrette ad inseguire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10.10 L’Italia ha tanto da rimproverarsi per il gol subito. Il “tiro” di Tavasolisis non era imprendibile, ma il doppio taglio delle giocatrici di movimento ha oscurato la vista a Sestari, che ha visto sbucare il pallone solamente all’ultimo momento non riuscendo a bloccare. -10.35 Gol dell’Iran. Tavasolisis lancia la palla forte e centrale. Il pallone passa grazie a due veli iraniani, l’ultimo proprio davanti a Sestari che viene beffata. Italia-Iran 0-1. -10.56 Grande occasione Italia!! Bettioli trova un corridoio per servire Renathina davanti al portiere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Iran ci sono un padre e una figlia, italiani, bloccati perché la madre, iraniana, è scomparsa con i documenti della piccola. La vicenda del padre, Andrea Papale, di Caltagirone è riportata dal quotidiano La Sicilia ed è stata resa nota dagli avvocati Vincenzo R - facebook.com Vai su Facebook
L’Iran è tra le principali economie dell’area MENA, con un mercato sanitario in espansione e crescente domanda di soluzioni farmaceutiche, medicali e dentistiche di qualità. Agenzia ICE, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Teheran, organizza il webin Vai su X
LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Segnala oasport.it