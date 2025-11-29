LIVE Italia-Iran 0-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | azzurra costrette ad inseguire nel secondo tempo

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17.05 Sestari segue bene l’azione, esce dai pali e chiude l’iniziativa iraniana -18.14 Boutimah impatta male il pallone sul solito schema da rimessa laterale che porta al tiro la numero 6. -18.46 Nooooooo. Sestari lancia lungo per Renathina, che lascia rimbalzare il pallone, con la punta scavalca la propria marcatrice e poi va al tiro da ottima posizione senza però inquadrare neppure la porta. -19.03 Per poco non si chiude a triangolazione tra Boutimah e Berte -20.00 Si riparte! Inizia la seconda frazione con il primo pallone che è delle italiane. SECONDO TEMPO 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia iran 0 1 mondiali calcio a 5 femminile 2025 in diretta azzurra costrette ad inseguire nel secondo tempo

© Oasport.it - LIVE Italia-Iran 0-1, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: azzurra costrette ad inseguire nel secondo tempo

Scopri altri approfondimenti

LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Iran 0