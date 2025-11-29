LIVE Italia-Iran 0-0 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | si parte azzurre a caccia dei quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19.44 Subito un’occasione per Banaei, persa da Berte. La numero 13 iraniana riceve palla e sfiora il palo lontano. -20.00 Si parte! Inizia la sfida tra Italia ed Iran. PRIMO TEMPO 9.59 Il primo pallone dell’incontro sarà dell’Iran. 9.58 Le due nazionali arrivano a pari punti a questa sfida, ma l’Italia è leggermente avvantaggiata per il passaggio del turno. Per accedere ai quarti di finale le azzurre avranno a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio infatti si guarderà alla differenza reti che premia la selezione di Francesca Salvatore che in virtù del netto successo con Panama ha un +12 rispetto al +1 dell’Iran. 🔗 Leggi su Oasport.it
