LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | via al giro di formazione della Sprint Race!

15.00 Inizia il giro di formazione. 14.59 Ci si prepara al giro di formazione. 14.57 Ci attendono 19 giri infuocati e un momento decisivo sarà sicuramente la partenza. Una pista su cui superare non sarà così semplice. 14.55 5? al via della Sprint Race, si prevede una gara molto tirata. 14.52 " Questa scelta è stata condivisa da tutti nel team. Ci siamo detti di concentrare le risorse che avevamo in galleria del vento sul 2026. E i piloti hanno preso parte a questa decisione, sono pienamente impegnati nel progetto. In questo tipo di situazioni bisogna agire da squadra ed è quello che abbiamo fatto in quel momento della stagione ", ha precisato Vasseur sulla decisione di interrompere gli aggiornamenti sulle due Rosse.

