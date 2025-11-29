LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | via al giro di formazione della Sprint Race!

Oasport.it | 29 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Inizia il giro di formazione. 14.59 Ci si prepara al giro di formazione. 14.57 Ci attendono 19 giri infuocati e un momento decisivo sarà sicuramente la partenza. Una pista su cui superare non sarà così semplice. 14.55 5? al via della Sprint Race, si prevede una gara molto tirata. 14.52 “ Questa scelta è stata condivisa da tutti nel team. Ci siamo detti di concentrare le risorse che avevamo in galleria del vento sul 2026. E i piloti hanno preso parte a questa decisione, sono pienamente impegnati nel progetto. In questo tipo di situazioni bisogna agire da squadra ed è quello che abbiamo fatto in quel momento della stagione “, ha precisato Vasseur sulla decisione di interrompere gli aggiornamenti sulle due Rosse. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp qatar 2025 in diretta via al giro di formazione della sprint race

