CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Al Lusail International Circuit di Lusail (Qatar) si entra nel vivo: quest’oggi si assegnano i primi punti di questa tappa con la Sprint Race, che mette in palio 8 punti per il vincitore. A seguire ci saranno le qualifiche per la gara domenicale. In un Mondiale così combattuto ogni singolo giro potrebbe risultare decisivo. 14.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Sprint Race alle 15.00, Ferrari e Antonelli devono rimontare