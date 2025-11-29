LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | pole di forza per Piastri sabato da incubo per la Ferrari
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del sabato del GP del Qatar. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.15 L’appuntamento è per domani alle 17.00 per la gara del GP del Qatar. Qui su OA Sport potrete seguire tutta la gara con la nostra DIRETTA LIVE testuale per non perdere alcuna emozione della gara di Lusail 20.13 La griglia di partenza promette spettacolo per la gara di domani: Oscar Piastri partirà dalla pole position ma alle sue spalle ci saranno Lando Norris e Max Verstappen, gli altri due contendenti per la vittoria del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Segui con noi la diretta testuale delle Qualifiche del GP del Qatar: due ore al semaforo verde in pit lane. - facebook.com Vai su Facebook
#Sprint Race Qatar F1 diretta: Piastri domina, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE Vai su X
F1 GP Qatar LIVE, qualifiche e pole in diretta: bandiera rossa, Q3 sospesa - Le qualifiche del GP Qatar di Formula 1 oggi in diretta live a Losail. Segnala fanpage.it
GP Qatar 2025, Qualifiche: Piastri demolisce il record della pista in Q2 – DIRETTA - La cronaca minuto per minuto delle Qualifiche del GP del Qatar di F1 in pista sul circuito di Lusail, tutti a caccia di Piastri ... formulapassion.it scrive
DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Doha dove, alle 19:00 si spegneranno i semafori che daranno il via alle Qualifiche del Gran Premio del Qatar. Riporta msn.com