LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via chi conquisterà la pole a Lusail?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 La Ferrari cerca di mettersi alle spalle una Sprint Race da incubo. Nella gara di questo pomeriggio Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno fatto enorme fatica chiudendo rispettivamente in tredicesima e diciassettesima posizione. 18.41 Max Verstappen deve inventarsi qualcosa se vuole tenere ancora in vita il sogno Mondiale. L’olandese non ha brillato nella giornata di ieri, dove con un errore ha compromesso la propria qualifica chiudendo in sesta posizione. Nella Sprint Race il quattro volte campione del mondo ha guadagnato due posizioni, sorpassando Fernando Alonso e Yuki Tsunoda in partenza e poi provando a farsi vedere negli specchietti di Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
