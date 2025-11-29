LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Piastri domina la Sprint 6° Antonelli con penalità Ferrari disastrosa dalle 19.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Appuntamento alle 19.00 italiane per le qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza del GP del Qatar. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.39 Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race di Lusail: 1 Oscar Piastri McLaren Leader 2 George Russell Mercedes +4.951 3 Lando Norris McLaren +6.279 4 Max Verstappen Red Bull Racing +9.054 5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +19.327 Penalizzato di 5? per track-limits 6 Kimi Antonelli Mercedes +21.391 Penalizzato di 5? per track-limits 7 Fernando Alonso Aston Martin +24.556 8 Carlos Sainz Williams +27. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Piastri domina la Sprint, 6° Antonelli con penalità. Ferrari disastrosa, dalle 19.00 le qualifiche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Hamilton va in TV dopo la disastrosa qualifica sprint in Qatar e cala il gelo in diretta: dice solo 9 parole Il venerdì di Losail consegna una delle immagini più crude del mondiale della Formula 1 2025 della Ferrari: Lewis Hamilton, eliminato in SQ1 nelle qualifich - facebook.com Vai su Facebook

Scattano le qualifiche Sprint in Qatar: la diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X

Sprint Race Qatar F1 diretta: Piastri domina, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE - La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Si legge su corrieredellosport.it

F1, orari GP Qatar: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio del Qatar ed è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Scrive sport.sky.it

DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Doha dove, alle ... Si legge su msn.com