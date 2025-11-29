LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Piastri comanda la Sprint Verstappen sfida Norris per il podio Ferrari in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 1119 Leclerc in grandissima difficoltà, venendo superato anche da Lawson e scalando in 14ma posizione. Il neozelandese però dovrà restituira la posizione per aver completato la manovra fuori dalla pista. In tutto questo Piastri guida con agio le fila della Sprint davanti a Russell, Norris, Verstappen, Tsunoda, Alonso e Antonelli. GIRO 1019 Piastri in versione metronomo, guadagna costantemente e ora ha 2?019 su Russell. Norris non riesce ad avvicinarsi alla Mercedes. Posizioni cristallizzate, col solo Antonelli che cerca di prendersi la sesta piazza di Alonso. 🔗 Leggi su Oasport.it

