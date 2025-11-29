LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Piastri comanda la Sprint pessima partenza per Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 119 con la McLaren di Oscar Piastri a precedere Russell, Norris, Verstappen e Tsunoda. Gioco di squadra tra le Red Bull. Settimo Antonelli e pessimo via di Leclerc (13°), mentre Hamilton ha iniziato dalla pit-lane (18°). SEMAFORO VERDE! Inizia la Sprint Race del GP del Qatar 15.02 Tutti con gomme medie per questa gara sprint. 15.02 Un elemento distintivo del weekend qatariota è la temperatura. Nonostante la gara si disputi in notturna, l’elevata umidità, unita al calore residuo accumulato durante il giorno, rende la guida estremamente impegnativa, al punto che in passato alcuni piloti hanno accusato malori al termine del Gran Premio. 🔗 Leggi su Oasport.it

