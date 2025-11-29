LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | notte fonda per Hamilton Norris rischia in Q2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Quarta posizione per Antonelli che mette sul filo Hulkenberg ed elimina Bearman. 19.40 Quinto tempo per Alonso. Gran primo settore di Antonelli che prova a qualificarsi. 19.39 Secondo tempo per Lando Norris in 1:19.861. Tira un sospiro di sollievo il britannico che non ha sbagliato sotto pressione 19.38 Tre minuti al termine. Al momento sono eliminati Lawson, Albon, Bortoleto, Leclerc e Norris. 19.37 Piastri ha fatto segnare questo tempo con gomma usata. 19.37 Rientra in pista per il britannico che non vuole rischiare una bandiera gialla. 19.36 Lando Norris è spalle al muro: il britannico avrà un solo giro per far segnare un tempo e qualificarsi alla Q3. 🔗 Leggi su Oasport.it
