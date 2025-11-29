LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | notte fonda per Hamilton che fatica per Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Si ripartirà alle 20.00 19.57 Norris ha fatto la differenza nel primo settore in cui ha preso tutta la scia da Verstappen. Il quale ha tirato nel primo settore prima di rialzare il piede nel secondo. 19.56 Bandiera rossa per rimuovere dei detriti. In precedenza Sainz è entrato in pista con uno sticker sulla gomma, perso poi in curva 3. 19.55 CHE RISCHIO PER LECLERC! Il monegasco perde completamente la macchina e fa un testacoda, completando tre 360 consecutivi. 19.54 Terzo posto per Russell che si mette a 347 millesimi da Norris ed è davanti a Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

