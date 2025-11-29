LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | notte fonda per Hamilton che fatica per Leclerc
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Si ripartirà alle 20.00 19.57 Norris ha fatto la differenza nel primo settore in cui ha preso tutta la scia da Verstappen. Il quale ha tirato nel primo settore prima di rialzare il piede nel secondo. 19.56 Bandiera rossa per rimuovere dei detriti. In precedenza Sainz è entrato in pista con uno sticker sulla gomma, perso poi in curva 3. 19.55 CHE RISCHIO PER LECLERC! Il monegasco perde completamente la macchina e fa un testacoda, completando tre 360 consecutivi. 19.54 Terzo posto per Russell che si mette a 347 millesimi da Norris ed è davanti a Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Segui con noi la diretta testuale delle Qualifiche del GP del Qatar: due ore al semaforo verde in pit lane. - facebook.com Vai su Facebook
#Sprint Race Qatar F1 diretta: Piastri domina, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE Vai su X
F1 GP Qatar LIVE, qualifiche e pole in diretta: bandiera rossa, Q3 sospesa - Le qualifiche del GP Qatar di Formula 1 oggi in diretta live a Losail. Si legge su fanpage.it
DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Doha dove, alle 19:00 si spegneranno i semafori che daranno il via alle Qualifiche del Gran Premio del Qatar. Secondo msn.com
GP Qatar 2025, Qualifiche: Piastri demolisce il record della pista in Q2 – DIRETTA - La cronaca minuto per minuto delle Qualifiche del GP del Qatar di F1 in pista sul circuito di Lusail, tutti a caccia di Piastri ... Riporta formulapassion.it