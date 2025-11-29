CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Si parte! Inizia il Q1. 18.59 Già diversi piloti pronti in pit lane e fuori dai box. Nell’uscire Ocon ha rischiato un’unsafe relase con Albon. 18.58 La temperatura dell’asfalto è di 26°C, mentre quella dell’aria è di 21°C. 18.56 A Lusail le qualifiche sono quanto mai importanti: in Qatar è molto complicato sorpassare in pista, quindi partire indietro significa compromettere il proprio GP. 18.53 Attenzione anche a Yuki Tsunoda. Per la prima volta in stagione il giapponese è riuscito ad essere competitivo con i big, conquistando una splendida quinta posizione nella Sprint Qualifying di ieri in cui ha battuto anche Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: inizia la qualifica, chi saranno i 5 eliminati del Q1?