CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Cancellato il tempo di Gasly che però è comunque qualificato in quindicesima posizione. 19.20 Eliminati Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll e Colapinto 19.20 Prima posizione per Russell in 1:20.074. Il britannico ha deciso di chiudere questo giro per mandare un messaggio agli avversari. 19.19 Bortoleto quindicesimo!! Eliminato Yuki Tsunoda, dopo il brillante quinto posto di ieri. 19.19 Sedicesima posizione per Ocon che si mette davanti ad Hamilton. Sul filo c’è Tsunoda quando manca solamente Bortoleto. 19.18 Quarto tempo per Antonelli, sesta posizione per Gasly. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Hamilton fuori in Q1, si salva Leclerc