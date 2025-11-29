LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | lotta per il podio aperta dietro la Norvegia suicidio Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON GIRO 1012 – Si rivede, nella situazione dove eravamo abituati a vederlo, Vetle Sjaastad Christiansen che gestirà la vittoria norvegese come ai vecchi tempi. Curiosità per il duello Perrot-Horn-Samuelssom, con lo svedese che parte con 20? di ritardo! ULTIMO CAMBIO – Norvegia sopra tutti! Anche senza i fratelli Boe! Lotta per il podio apertissima: Francia seconda ma la Germania (+12? dalla FRA) e la Svezia (+24?) fanno paura, soprattutto gli scandinavi con Samuelsson! IMPRESSIONANTE Ponsiluoma, anche Nawrath sta andando fortissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: lotta per il podio aperta dietro la Norvegia, suicidio Italia

