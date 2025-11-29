LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | la Norvegia vince perde e rivince Italia 6^ con suicidio sportivo annesso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON 18:10 CLASSIFICA STAFFETTA MASCHILE NORVEGIA 1+10 01.11:10. FRANCIA 3+11 +15?. SVEZIA 3+14 +24?. Germania 0+9 +55?. Stati Uniti 2+14 +1’25”. ITALIA 3+10 +2’09”. 18:08 Arriva Tommaso Giacomel e porta l’Italia in 6^ posizione dietro gli USA, che alla vigilia poteva essere un risultato possibile, ma per come è andata ci lascia un bel po’ di amaro in bocca per quella serie in piedi di Didier Bionaz,. 18:07 La Francia si conferma sul podio e mai fuori dalle prime due posizioni. La Svezia festeggia l’inizio di stagione in casa con un bel podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: la Norvegia vince, perde e rivince. Italia 6^ con suicidio sportivo annesso

Dopo lo spettacolare secondo posto delle ragazze, è il momento della staffetta maschile La speranza è che l'exploit delle ragazze ispiri anche i nostri portacolori FORZA RAGAZZI #Biathlon Vai su X

Coppa del Mondo di BIATHLON - Oestersund (SWE) - L'Italia femminile trova il podio nella prima gara della stagione con il secondo posto della staffetta 4x6 km lanciata da un’ottima Dorothea Wierer in prima frazione! - facebook.com Vai su Facebook

