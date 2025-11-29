LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | Italia seconda dopo 3 poligoni!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON Hofer una ricarica, fanno 3 errori. Italia esce seconda insieme alla Francia! POLIGONO 48 – Zero fulmineo per Frey. Quasi fatta per la Norvegia! Una ricarica per Fillon Maillet che esce a +59?. POLIGONO 48 – Situazione vento migliorata. Gruppo Italia a +49? dalla Norvegia! GIRO 512 – Rientrato Fillon Maillet. Italia, Austria, Svizzera e Francia arriveranno insieme al poligono. La Norvegia con un altro zero ipoteca la staffetta, poi ci sono Laegreid e Christiansen! GIRO 512 – Fillon Maillet si avvicina ed ha quasi ripreso Italia Svizzera e Austria. 🔗 Leggi su Oasport.it
