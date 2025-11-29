LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | iniziata la gara Italia outsider di lusso!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON POLIGONO 18 – GIRO 112 – Ci avviciniamo al primo poligono, Uldal aumenta il passo e lo segue Brandt con Claude in scia. Sono tutti lì. GIRO 112 – Italia che ha Braunhofer al lancio, fondamentale lo zero per lui. Primo giro che è letargico, un po’ come sempre accade nelle gare a squadre! INIZIATA LA STAFFETTA MASCHILE! 16:46 Francia con Claude Fillon Maillet Jacquelin e Perrot. Norvegia con Uldal, Frey, Laegreid e Christiansen. Germania con Strelow, Riethmueller, Nawrath e Horn. Svezia con Brandt, Nelin Ponsiluoma e Samuelsson. 🔗 Leggi su Oasport.it
