POLIGONO 18 – GIRO 112 – Ci avviciniamo al primo poligono, Uldal aumenta il passo e lo segue Brandt con Claude in scia. Sono tutti lì. GIRO 112 – Italia che ha Braunhofer al lancio, fondamentale lo zero per lui. Primo giro che è letargico, un po' come sempre accade nelle gare a squadre! INIZIATA LA STAFFETTA MASCHILE! 16:46 Francia con Claude Fillon Maillet Jacquelin e Perrot. Norvegia con Uldal, Frey, Laegreid e Christiansen. Germania con Strelow, Riethmueller, Nawrath e Horn. Svezia con Brandt, Nelin Ponsiluoma e Samuelsson.

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, Italia outsider di lusso!