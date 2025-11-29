LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | gli azzurri sognano di emulare il podio delle ragazze
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.15 16:40 L’ Italia (con Braunhofer, Bionaz, Hofer e Giacomel) è una possibile pretendente al podio. Chiaramente tutto dovrà girare per il meglio per provarci, visto che Francia, Norvegia Svezia e Germania in teoria dovrebbero starci davanti. 16:35 Tra circa 20? ci occuperemo della staffetta maschile, prima però vi invitiamo, se ve la foste persa, a cliccare sul link verde qui sopra e rivivere la staffetta femminile. Ne vale la pena! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile da Östersund che apre anche la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 e che lancia l’ Italia verso la stagione olimpica che culminerà a MilanoCortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
