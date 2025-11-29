LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | gli azzurri puntano ad una top5
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile da Östersund che apre anche la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 e che lancia l’ Italia verso la stagione olimpica di MilanoCortina 2026. Una delle gare più interessanti per quanto riguarderà la chance di issarsi a medaglia per gli azzurri (ma anche in generale), che dispongono della stella Tommaso Giacomel, che promette di togliere quel tappo di risultati che negli anni il Biathlon maschile aveva cessato di portare. Il trentino di Imer prende il via con l’ambizione di chiudere sul podio la Classifica generale di Coppa, e anche con quello di mettersi al collo una storica medaglia olimpica ad Anterselva. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Biathlon Vittozzi ritorna con Wierer nella staffetta che apre la Coppa del Mondo: appuntamento sabato alle 13.15 #biathlon #28Novembre dlvr.it/TPWgyD Vai su X
In programma la staffetta singola. Leggi qui: https://comitati.fisi.org/friuli-venezia-giulia/blog/2025/11/09/test-a-forni-avoltri-per-il-settore-aria-compressa-del-biathlon-2/ - facebook.com Vai su Facebook
Startlist staffetta maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - La seconda gara stagionale ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it
Biathlon, CdM: Francia vince staffetta maschile Nove Mesto, Italia sesta - La Francia vince l'ultima staffetta maschile della stagione di Coppa del Mondo, nel caldo di Nove Mesto, Cechia: il quartetto composto da Emilien Claude, Lombardot, Fabien Claude e Fillon Maillet si ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Cdm biathlon: Francia vince staffetta a Kontiolahti, Italia 10/a - La Francia ha vinto la staffetta maschile di Kontiolahti, valida per la coppa del mono di biathlon, precedendo di 25''8 la Norvegia, costretta ad interrompere la striscia vincente nelle staffette. Da ansa.it