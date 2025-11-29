LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | clamoroso incredibile colpo di scena al penultimo poligono!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON IMPRESSIONANTE, INCREDIBILE! Dop il clamoroso disastro, il norvegese li copre tutti in pochissimo tempo ed esce. Perrot fa lo stesso, cosa ha tirato fuori il giovane fenomeno francese! POLIGONO 88 – Non vorremmo MAI, MAI, MAI essere Vetle Sjaastad Christiansen. GIRO 1112 – Ci avviciniamo al tiro decisivo: Perrot non molla ed è a +14? dalla Norvegia, Svezia poco davanti. Ci siamo dai! Per pura cronaca, Giacomel potrebbe ancora portare l’Italia in top 6! Ricordiamo che Bionaz nel tiro in piedi ha girato un paio di volte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: clamoroso, incredibile colpo di scena al penultimo poligono!!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo lo spettacolare secondo posto delle ragazze, è il momento della staffetta maschile La speranza è che l'exploit delle ragazze ispiri anche i nostri portacolori FORZA RAGAZZI #Biathlon Vai su X

GARA STUPENDAAAAA Arriva subito un grandissimo risultato dalla Coppa del Mondo di biathlon in Svezia! Il quartetto azzurro della staffetta femminile chiude al secondo posto dietro alla Francia! Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Hannah - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: obiettivo top5 per gli azzurri? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13. Scrive oasport.it

LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. eurosport.it scrive

Startlist staffetta maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - La seconda gara stagionale ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it scrive